Horizon Forbidden West, quando si può giocare su PS4 e PS5? Data e orario di sblocco!

Se avete già letto la ricca recensione di Horizon: Forbidden West firmata dal nostro Giuseppe Arace, allora siete pronti per tornare a vestire i panni di Aloy nell'atteso sequel di Horizon: Zero Dawn.

Ma a partire da quando il titolo Guerrilla sarà effettivamente giocabile per il grande pubblico? La risposta è molto semplice, con la software house di casa Sony che ha già confermato tutti i dettagli in merito. Il Day One di Horizon: Forbidden West, come noto, è fissato per la giornata di venerdì 18 febbraio 2022, ma gli appassionati non potranno accedere al gioco allo scoccare della mezzanotte. Sarà invece necessario pazientare ancora qualche ora, almeno in Italia. In virtù del nostro fuso orario, infatti, sarà possibile accedere a Horizon: Forbidden West a partire dalle ore 6:00 del mattino, sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5.



All'alba di un nuovo giorno, sarà dunque possibile testare con mano le caratteristiche della nuova esclusiva Sony, che inaugura il 2022 videoludico dei PlayStation Studios. In vista dell'esordio della seconda avventura di Aloy, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un ricco approfondimento dedicato alla qualità della resa di Horizon: Forbidden West su PlayStation 4 Base, sempre a firma di Giuseppe Arace.