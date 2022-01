Horizon Forbidden West raccontato da Guerrilla in esclusiva italiana!

Abbiamo avuto l'occasione di intervistare, in esclusiva italiana, il narrative director Benjamin McCaw e la senior writer Annie Kitain di Guerrilla Games: ecco cosa ci hanno raccontato sulla narrazione, sulle tribù e sulla storia del sequel di Horizon Zero Dawn, in arrivo a febbraio 2022 su PS4 e PS5.

In compagnia dei due esponenti della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ci siamo rituffati nelle atmosfere del kolossal ruolistico di Sony per riemergervi con tantissime informazioni sull'esperienza ludica che vivremo nei panni della guerriera Aloy.

L'impianto di gameplay costruito da Guerrilla sarà opportunamente sorretto da una narrazione solida ed estremamente stratificata, come descrivono gli stessi autori europei nell'ultimo video sulla storia dell'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West. L'epico viaggio da intraprendere insieme ad Aloy sarà pieno di sorprese e di attività da svolgere, merito di un mondo reso ancora più misterioso e interessante dalla presenza di Macchine più intelligenti (e quindi pericolose) e di personaggi secondari con cui interagire.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura e, qualora ve lo foste perso, al nostro racconto in esclusiva di Horizon Forbidden West tra storia personaggi e tribù di un'opera che, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.