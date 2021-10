Horizon Forbidden West raccontato al Play! Play! Play!: il video dall'evento

Dopo il successo riscosso da Horizon: Zero Dawn, il team di Guerrilla Interactive, noto per il lavoro svolto sulla serie Killzone, è pronto a far vivere alla protagonista Aloy una nuova avventura.

Atteso per il prossimo 18 febbraio 2022 a seguito di un rinvio, Horizon: Forbidden West porterà i giocatori alla scoperta del grande Ovest statunitense. Al debutto dell'esclusiva Sony mancano ancora diversi mesi, ma per riepilogare alcune delle caratteristiche essenziali della produzione, il team di PlayStation Japan ha proposto un ricco video riassuntivo in occasione dell'evento Play! Play! Play!, tenutosi nel pomeriggio di oggi, sabato 16 ottobre.

Esattamente come già evidenziato per il segmento di approfondimento dedicato ad Elden Ring presentato durante la manifestazione giapponese, segnaliamo che il materiale mostrato è per lo più già noto al pubblico. Molto di quanto presentato è infatti stato tratto da precedenti eventi dedicati ad Horizon: Forbidden West. Disponibile esclusivamente nella lingua del Sol Levante, potete ad ogni modo visionare il video completo mostrato al Play! Play! Play! direttamente in apertura a questa news.



In attesa di poter vivere in prima persona il secondo viaggio di Aloy su PlayStation 4 e PlayStation 5, ricordiamo che i rumor più recenti paiono suggerire il possibile esordio di uno spin-off multiplayer della serie Horizon.