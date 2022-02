Horizon Forbidden West tra recensioni pubblicate per sbaglio e leak: occhio agli spoiler

Horizon Forbidden West esce il 18 febbraio su PS4 e PS5 ma in queste ore potreste imbattervi in una serie di spoiler a causa di una testata cinese che ha pubblicato per errore la recensione del gioco in anticipo sui tempi.

La review è stata rimossa ma insieme al testo la pagina presentava anche un nuovo set di screenshot, anche questi stanno trapelando sul web insieme a immagini del menu principale e della schermata iniziale. YouTube si è rapidamente riempito di video e anche sui social non mancano anticipazioni sul nuovo gioco di Guerrilla Games.

Vi raccomandiamo quindi di prestare attenzione per non rovinarvi l'esperienza una volta che il gioco raggiungerà gli scaffali dei negozi. Noi dal canto nostro possiamo dirvi che stiamo giocando da qualche giorno con l'avventura di Aloy e che la recensione di Horizon Forbidden West arriva il 14 febbraio, online alle 09:01 del giorno di San Valentino, segnatevi questo appuntamento sul calendario.

Non possiamo anticiparvi assolutamente nulla sulla qualità del gioco e in generale sui vari aspetti della produzione, per saperne di più dovrete necessariamente attendere la scadenza dell'embargo fissato dal publisher. Nel frattempo vi segnaliamo che da GameStop potete prenotare Horizon a 49.98 euro, ecco come fare per approfittare della nuova promo di febbraio.