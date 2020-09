Da Horizon Forbidden West a Returnal: 'panorami sonori' in arrivo su PS5

Molti sviluppatori all'opera sulla console next gen Sony si sono di recente espressi sull'hardware. Se alcuni di questi, come gli autori di Far Cry 6 o Hitman 3, si sono concentrati sul legame tra open world e SSD di PS5, altri hanno invece discusso nel nuovo Tempest 3D AudioTech.

Tra questi ultimi spicca sicuramente Mathijs de Jonge, Game Director di Guerrilla Games. Nel descriverne le potenzialità, l'autore al lavoro su Horizon: Forbidden West, ha evocato l'intrigante prospettiva di poter "creare un panorama sonoro". Un'espressione con la quale si è riferito alla possibilità di ricorrere all'udito per orientarsi tra i pericolo del mondo virtuale. "[...] I giocatori - afferma - sono in grado di individuare più facilmente le macchine nell’area circostante: un grandissimo vantaggio nelle situazioni in cui un giocatore è circondato o vuole semplicemente passare inosservato".

Una potenzialità che sembra aver conquistato anche gli sviluppatori al lavoro su Returnal, cristallizzata dalle parole del Game Director Harry Krueger. "L’audio 3D è entusiasmante perché può creare un ambiente audio più realistico e preciso per i giocatori, con un posizionamento acustico più intenso… In un titolo d’azione dal ritmo frenetico con una spiccata componente verticale come Returnal, può anche aiutare il giocatore a essere più consapevole della situazione di gioco e permettergli di individuare in modo più intuitivo nemici nelle vicinanze o proiettili in arrivo nelle fasi di combattimento".

Entusiasta anche Julian Maroda, Direttore Creativo e CEO di Norsfell. "La possibilità di strutturare la musica in modo ancora più capillare e profondo con decine di stati diversi che reagiscono ai livelli dei nemici e alle aree consente di creare un ambiente ancora più ricco e intrigante. - conferma l'autore - I giocatori possono utilizzare questi indizi per prepararsi di conseguenza, nella speranza di riuscire a sopravvivere un altro giorno".



Insomma, un panorama complessivo apparentemente intrigante: siete curiosi di provare con mano - anzi, orecchio - il Tempest 3D AudioTech di PS5? Cosa vi aspettate da questa feature?