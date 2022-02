Horizon Forbidden West ha ricevuto un day one update su PS4 e PS5: novità della patch 1.4

Per garantire un lancio privo di intoppi, i ragazzi di Guerrilla Games hanno messo a punto un day one update che ieri 18 febbraio ha accompagnato la pubblicazione di Horizon Forbidden West su PlayStation 4 e PS5.

La patch, identificata con le sigle 1.04 su PS4 e 1.004 su PlayStation 5, non ha introdotto contenuti di rilievo, limitandosi a limare un'esperienza che si era rivelata già solida in sede di recensione. Stando al changelog condiviso dagli sviluppatori olandesi, l'aggiornamento ha applicato diversi miglioramenti alle performance e agli oggetti cosmetici, e ha risolto problemi potenzialmente molto gravi come crash dell'applicazione e blocchi della progressione, oltre a degli errori di visualizzazione dello stato di avanzamento dell'avventura nel Diario.

Quindi, se avete optato per l'edizione fisica di Horizon Forbidden West, vi consigliamo di collegare le vostre console alla rete e procedere quanto prima possibile all'installazione della patch 1.04, solo così potrete ottenere l'esperienza migliore possibile, ossia quella pensata da Guerrilla Games per il lancio. LE versioni digitali del gioco, invece, vengono scaricate con l'update incluso.

Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la recensione di Horizon Forbidden West curata dal nostro Giuseppe Arace. Intanto, Aloy è già diventata una star dei meme...