Horizon Forbidden West rinviato al 2022? State of Play a settembre secondo un rumor

Horizon Forbidden West di Guerrilla Games è stato rimandato al 2022? Questo è quanto ha sentito tra i suoi contatti il giornalista e insider Jeff Grubb, intervenuto nella notte nel podcast di Giant Bomb.

Grubb afferma effettivamente "di aver sentito" di un rinvio di Horizon Forbidden West al 2022 e di uno State of Play in programma a settembre, non è chiaro se la notizia del rinvio arriverà in questa occasione e lo show sarà dedicato solamente al gioco Guerrilla oppure no. Il giornalista di VentureBeat sottolinea come non abbia avuto modo di parlare con le sue fonti e in questa occasione si è limitato a riportare alcune voci giunte alla sue orecchie, pur non avendo alcuna certezza a riguardo.

Lo sviluppo di Horizon Forbidden West è nelle fasi conclusive e sia Guerrilla che Sony hanno più volte dichiarato che il gioco uscirà a fine anno, sebbene ancora non sia stata annunciata una data precisa. Considerando l'importanza dell'IP targata PlayStation Studios, non è escluso che il team abbia bisogno di più tempo per completare alcuni aspetti del progetto, ma si tratta come detto solamente di una voce priva di conferma.

Lo sapevate? Aloy di Horizon arriverà in Genshin Impact in autunno grazie ad una collaborazione tra Sony e miHoYo.