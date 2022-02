Horizon Forbidden West: ripassiamo la storia di Zero Dawn prima di partire per l'Ovest

Quando mancano pochissimi giorni all'atteso lancio di Horizon Forbidden West, abbiamo ben pensato di fare un salto indietro nel tempo e ripassare le storie vissute da Aloy nel primo capitolo della serie, Zero Dawn.

In Horizon Forbidden West, la nostra eroina si recherà nell'Ovest Proibito degli Stati Uniti d'America di un lontanissimo futuro alla ricerca dei segreti che si celano dietro una nuova insidia, una piaga inarrestabile che sta funestando quel che resta dell'intera umanità e trasformando le macchine in bestie tremende.

La storia del mondo portato alla vita dai ragazzi di Guerrilla Games e la protagonista comincia tuttavia molto tempo prima dei fatti che verranno narrati in Horizon Forbidden West. Nel primo capitolo della serie abbiamo avuto modo di scoprire la causa del cataclisma che ha fatto regredire la Terra in un'era primitiva, le origini delle macchine e, soprattutto, il percorso di crescita di Aloy. Conoscenze che si riveleranno indispensabili per la piena comprensione della prossima esclusiva di casa PlayStation, e che noi vi raccontiamo nel Video Speciale allegato in apertura di ni notizia e nel riassunto di Horizon Zero Dawn e The Frozen Wilds.

Prima di lasciarvi alla visione e alla lettura, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West verrà lanciato su PS4 e PS5 il 18 febbraio 2022. La nostra recensione arriverà qualche giorno prima, ossia alle 09:01 di lunedì 14 febbraio: segnatevelo sull'agenda!