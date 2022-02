Horizon Forbidden West: ripercorriamo le prime quattro ore di gioco con Marco e Giada

Nella giornata che segna l'esordio dell'attesissimo Horizon: Forbidden West non poteva mancare una lunga sessione di gameplay in compagnia della redazione di Everyeye. Marco e Giada ci hanno infatti accompagnato alla scoperta delle prime ore di gioco.

La nuova emozionante avventura di Aloy è finalmente disponibile per tutti e per celebrare il lancio di Horizon: Forbidden West la programmazione Twitch di Everyeye si è arricchita con una nuova lunga sessione di gameplay dedicata all'atteso titolo targato Guerrilla Games. Marco e Giada hanno infatti intrapreso un viaggio di ben quattro ore alla scoperta delle prime ore di gioco, sostenuti come sempre dalla nostra formidabile community. Nel corso della live i nostri eroi hanno iniziato la lunga marcia verso l'Ovest Proibito, cimentandosi con gli ambienti selvaggi e le minacciose macchine trovate lungo il percorso e scoprendo le meccaniche di gioco della nuova esclusiva Sony. Per chi se la fosse persa riproponiamo l'intera puntata direttamente dal nostro canale Everyeye on Demand su YouTube.

Horizon: Forbidden West è disponibile da oggi su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il secondo capitolo della saga è stato accolto positivamente dalla critica nazionale e internazionale: sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Horizon: Forbidden West a cura di Giuseppe Arace.