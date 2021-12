Horizon Forbidden West: la risolutezza di Aloy nel trailer doppiato in italiano

Durante il lungo show dei Game Awards 2021, che a suon di annunci ha tenuto svegli tutti gli appassionati nella notte tra giovedì e venerdì, c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Horizon Forbidden West per PS4 e PlayStation 5, che ha mostrato Aloy impegnata a sgominare un'esercito di macchine.

Il filmato ci ha offerto un corposo assaggio del vasto campionario di bestie meccaniche che l'eroina incontrerà nel suo viaggio nell'Ovest Proibito, dai mostri di metallo terrestri alle possenti macchine alate, fino ad arrivare alle bestie che si celano nelle profondità marine. Poco dopo alla messa in onda originale, i canali ufficiali nostrani hanno riproposto il trailer nella sua versione con il doppiaggio in italiano, per la gioia di tutti noi che possiamo così saggiare il lavoro compiuto in fase di adattamento.

"La Terra sta morendo, e le macchine sono fuori controllo. Ad ogni modo, io sarò pronta!", afferma con decisione e risolutezza Aloy del trailer. Potete ammirarlo anche voi dirigendovi in cima a questa notizia, ma prima di lasciarvi vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile su PlayStation 4 e PS5 a partire dal 18 febbraio 2021.