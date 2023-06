Horizon Forbidden West: più salmoni per tutti con la nuova Patch 1.26

Mentre il mondo videoludico era distratto dalle recensioni di Final Fantasy 16 e dal Nintendo Direct di giugno 2023, i ragazzi di Guerrilla Games pubblicavano una nuova patch per Horizon Forbidden West, esclusiva PlayStation ancora sulla cresta dell'onda ad oltre un anno dal lancio.

Il merito va anche e soprattutto alla recente espansione Burning Shores, alla quale sono rivolti alcuni importanti interventi effettuati dal team di sviluppo olandese. La Patch 1.26 ha infatti risolto i problemi di progressione delle missioni principali "Paradiso e Terra" e "Le stelle nei loro occhi" e quelli delle quest secondarie "Un amico nell'oscurità" e "Nella sua scia", a causa dei quali alcuni utenti erano rimasti bloccati. Nel complesso, l'aggiornamento ha anche migliorato la stabilità, ridotto i fenomeni di crash, e risolto bug audiovisivi, compenetrazioni poligonali e il fastidioso flickering che si presentava manovrando l'obiettivo della Modalità Foto al livello dell'acqua.

Tanta bella roba insomma, ma per una buona fetta di videogiocatori la notizia più bella è rappresentata dall'incremento della frequenza di spawn dei salmoni dell'area dell'Ovest Proibito (la modifica non interessa la Los Angeles di Burning Shores). La pesca può diventare un affare piuttosto complicato di Horizon Forbidden West, specialmente quando risulta difficile trovare un determinato pesce per il completamento di una quest o la realizzazione di un determinato oggetto, per questo motivo l'aumento del numero dei salmoni è stato accolto con entusiasmo da diversi giocatori. Un utente di Reddit, ad esempio, ha scritto: "Ho trascorso così TANTO tempo cercando di trovarli ma non apparivano da nessuna parte, neppure nei posti dove gli youtuber consigliavano di cercare. Spero che questo risolva il problema affinché io possa ottenere gli ultimi upgrade per la borsa".

A chi se lo fosse perso, segnaliamo che tra le nostre pagine c'è un aneddoto sulla ventennale storia di Guerrilla Games.