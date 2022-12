Horizon Forbidden West: scenari da sogno nel video reveal del DLC Burning Shores

In occasione dei The Game Awards 2022, i ragazzi di Guerrilla Games hanno mandato in brodo di giuggiole gli appassionati della saga sci-fi di Horizon annunciando ufficialmente la rumoreggiata espansione di Horizon Forbidden West Burning Shores.

La nuova esperienza da vivere nei panni di Aloy vedrà l'intrepida guerriera esplorare le rovine di Los Angeles. Nel lontano futuro ipotizzato dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios, la metropoli californiana si trasformerà in 'paradisiaco inferno' dominato da un vulcano attivo che trasformerà l'intera area in un arcipelago pieno di segreti da scoprire e di minacce da affrontare.

Una volta giunta sul posto, Aloy dovrà quindi fronteggiare una nuova, 'sinistra minaccia' che incombe sull'Ovest Proibito, facendo appello a tutto il suo coraggio e all'esperienza maturata per risolvere questa ennesima crisi.

Il video propostoci da Guerrilla Games ci offre un piccolo antipasto delle attività da svolgere addentrandoci nei biomi selvaggi delle isole che imperlano il futuro arcipelago vulcanico di Los Angeles. Il lancio di Horizon Forbidden West Burning Shores è previsto per il 19 aprile 2023 su PlayStation 5. Cosa ne pensate del video d'annuncio della prima espansione di Horizon Forbidden West? Fatecelo sapere con un commento.