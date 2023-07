Horizon Forbidden West: uno scenico cosplay di Aloy dall'italiana Faramandra

Il continuo supporto di Guerrilla Games rende Horizon: Forbidden West sempre più perfetto. L'avventura di Aloy nell'Ovest Proibito, grazie agli ultimi update, è ora più stabile, con il numero di crash e bug considerevolmente ridotti. È dunque tempo, per tutti coloro i quali erano rimasti bloccati, di fare ritorno al fianco dell'eroina Sony.

Horizon Forbidden West è una delle produzioni che più è costata a Sony, ma i risultati eccezionali ottenuti dal titolo Guerrilla hanno premiato la casa nipponica. Non solo Horizon è il gioco con la grafica più bella per PlayStation 5, ma è anche un'avventura in grado di regalare forti emozioni e tenere i giocatori incollati allo schermo per tutta la durata della storia principale. Ad arricchire l'esperienza ci pensa anche la recente uscita del DLC Horizon Forbidden West West Burning Shores.

Tra gli innumerevoli altri, a restare impressionata dall'Ovest Proibito è la cosplayer italiana Faramandra. In uno scatto realizzato per il recente Brescia Cosplay & Comics, l'artista nostrana ha infatti vestito i panni della Cercatrice della tribù dei Nora. In questo cosplay di Aloy da Horizon vediamo il clone creato per impedire ad HADES di sterminare l'umanità mentre esplora un campo di fiori rossi e con una mano si ripara la vista dai raggi solare.