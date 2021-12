Horizon Forbidden West: le Macchine dell'Ovest Proibito nel nuovo video gameplay

Dopo aver mostrato le prime immagini PS4 di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games pubblica un nuovo, spettacolare video gameplay sulle Macchine dell'atteso kolossal GDR in esclusiva PlayStation, con un focus su Aspidente, Giraguscio e Solcasole.

L'ultimo filmato propostoci dalla software house olandese ci riporta nell'Ovest Proibito per dare modo ad Aloy di familiarizzare con alcune delle creature più maestose che incontrerà lungo il cammino. Ad accompagnare il video gameplay troviamo anche delle immagini, anch'esse rigorosamente in-engine e tratte dalla versione PlayStation 5, che ritraggono in tutta la loro bellezza il robusto Giragusco, il possente Solcasole e lo sputa-acido Aspidente.

Come specificato dagli stessi autori della sussidiaria dei PlayStation Studios, "alcune di queste Macchine sono custodi dell'ordine naturale, altre sono costruite soltanto per uccidere. Ma il problema più grosso è che il potere di controllarle è finito nelle mani sbagliate", riferendosi alla capacità di Override acquisita dalla tribù con cui dovremo confrontarci insieme all'intrepida guerriera conosciuta in Zero Dawn.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alle ultime immagini e al video sulle Macchine di Horizon Forbidden West, ma prima vi ricordiamo che l'epopea ruolistica a mondo aperto di Guerrilla sarà disponibile dal 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.