Horizon Forbidden West: scoperta una zona segreta... sarà in un DLC?

Al momento non sappiamo nulla su eventuali DLC o espansioni di Horizon Forbidden West, tuttavia tra i giocatori c'è chi è convinto di aver scoperto una zona che sarà raggiungibile solo ed esclusivamente in un futuro contenuto aggiuntivo del gioco di Guerrilla.

La diatriba è nata su Reddit, dove un giocatore ha postato un breve video che mostra una zona lontana della mappa, normalmente non raggiungibile. Apparentemente si tratta di una fortezza in decadenza alla quale ribadiamo non è possibile accedere, provando ad oltrepassare l'orizzonte, un messaggio avvisa che non è possibile proseguire.

Si tratta di un contenuto originariamente previsto e poi tagliato, oppure di una zona che verrà introdotta solamente con un DLC e quindi al momento inesplorabile? Difficile dirlo, certo è che entrambe le ipotesi sono possibili, ricordiamo che Horizon Zero Dawn ha avuto un contenuto aggiuntivo denominato The Frozen Wilds, che lo scenario possa ripetersi anche per il sequel? Non è da escludere, ma come detto al momento non ci sono conferme in merito.

Recentemente Guerrilla ha pubblicato la patch 1.12 di Horizon Forbidden West, questo aggiornamento non include nuovi contenuti ma va a correggere vari problemi tecnici, bug e glitch, oltre a migliorare il bilanciamento con l'obiettivo di offrire una esperienza sempre più curata.