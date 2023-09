Horizon Forbidden West Seeds of Rebellion: la storia continua, ma non su PS5

Dopo l'annuncio dello showrunner della serie TV dedicata a Horizon: Zero Dawn, l'immaginario della proprietà intellettuale ideata da Guerrilla si amplia ulteriormente.

La software house ha infatti annunciato una collaborazione con Steamforged Games, finalizzata a proporre un nuovo gioco da tavolo ambientato nel mondo di Horizon. Il prodotto, tuttavia, non mira a riproporre eventi già noti agli appassionati, ma darà invece forma a una storia completamente inedita e canonica. Realizzata in collaborazione con gli sceneggiatori di Guerrilla, quest'ultima racconterà diverse vicende antecedenti all'arrivo di Aloy nell'Ovest Proibito.



Battezzato Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion, il nuovo gioco da tavolo potrà essere affrontato da un massimo di quattro giocatori. Completamente cooperativa, l'esperienza includerà - oltre a un comparto narrativo completamente inedito e assente dal precedente gioco da tavolo ispirato a Zero Dawn - anche le nuove macchine incontrate nel videogioco per PS4 e PS5. Prossimamente sarà attivata una campagna Kickstarter dedicata a Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion. L'appuntamento con la raccolta fondi è fissato per il prossimo 21 novembre 2023.

Tra il lancio di Horizon: Zero Dawn e il debutto del suo sequel, Guerrilla aveva già dato il via a esperimenti cross-mediali, con la pubblicazione del fumetto Horizon: Zero Dawn - Falcodoro, che anticipava alcuni dei contenuti di Horizon: Forbidden West.