Horizon Forbidden West, segnalati problemi con l'HDR: Guerrilla lavora alla patch

Horizon Forbidden West ha fatto il suo esordio trionfale su PlayStation 5 e PlayStation 4, raccogliendo i consensi della critica e facendo registrare ottimi numeri al lancio in UK, al netto di un calo delle copie vendute in formato retail.

Non tutto è andato nel migliore dei modi, tuttavia, dal momento che alcuni giocatori stanno segnalando alcuni fastidiosi problemi grafici che possono manifestarsi in-game. Gli utenti lamentano degli intoppi con l'utilizzo dell'HDR, casi di shimmering e di eccessivo pop-in. La buona notizia è che Guerrilla è rapidamente venuta a conoscenza di queste problematiche e, come confermato da un portavoce dello studio olandese sulle pagine di reddit, si è già messa all'opera per pubblicare quanto prima una patch correttiva.

"Grazie per aver condiviso con noi i vostri vari problemi visivi tramite il nostro modulo di supporto. Il team sta lavorando alacremente per risolvere questi problemi. Continuate a utilizzare il modulo di supporto, condividete video e forniscici quante più informazioni possibili. Comprendiamo le vostre frustrazioni e apprezziamo la vostra pazienza. Stiamo facendo del nostro meglio per riportarvi rapidamente nelle terre selvagge in modo che possiate esplorare tutti i segreti dell'Ovest Proibito". Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte del team di sviluppo.

Se non l'aveste già fatto, vi raccomandiamo di leggere la nostra entusiastica Recensione di Horizon Forbidden West per scoprire tutto sul nuovo action game di Sony e Guerrilla Games.