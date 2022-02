Horizon Forbidden West è un sequel, un prequel o uno spin-off?

Horizon Forbidden West è uno dei titoli più caldi di febbraio 2022: l'esclusiva Sony in arrivo su PlayStation 5 e PS4 promette di rivelarsi ancora più grande rispetto al primo episodio uscito nel 2017, perfezionando non solo il gameplay, ma anche la qualità delle missioni e della sceneggiatura.

Parlando a proposito di narrativa, Horizon Forbidden West è un sequel, un prequel oppure uno spin-off della serie? Ebbene, il nuovo titolo firmato Guerrilla Games è un seguito diretto a tutti gli effetti e sarà ambientato qualche tempo dopo i fatti raccontati nel primo capitolo. Protagonista dell'avventura sarà ancora una volta Aloy, giovane guerriera al servizio della tribù Nora che, al comando di una spedizione, si recherà questa volta verso la frontiera nota come l'Ovest Proibito alla ricerca dell'origine di una misteriosa piaga che uccide qualunque umano o creatura infettata da questo male.

L'Ovest Proibito è di dimensioni decisamente più ampie rispetto alla mappa esplorata in Horizon Zero Dawn, e presenta insidie e pericoli ancora maggiori: Aloy entrerà in contatto con temibile Macchine mai incontrate prima e nuovi gruppi di predatori umani con i quali il conflitto sarà inevitabile. In attesa del debutto del gioco potete approfondire le vostre conoscenze leggendo la nostra intervista esclusiva agli autori di Horizon Forbidden West. E se siete curiosi di scoprire il tempo necessario per portarlo a termine, ecco approssimativamente quanto dura Horizon Forbidden West, come rivelato dal director Mathijs De Jonge.