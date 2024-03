Horizon Forbidden West è il settimo miglior lancio di Sony su Steam: bene ma non benissimo

A circa due anni di distanza dall'esordio su PlayStation 5 e PS4, Horizon Forbidden West è arrivato anche su PC e attraverso i dati di Steam abbiamo già una prima idea su come è andato questo debutto. E non mancano luci ed ombre.

Anzitutto nel momento in cui scriviamo Horizon Forbidden West Compete Edition ha valutazioni molto positive da parte degli utenti, con il 92% dei verdetti a favore del gioco sulle oltre 1000 recensioni già arrivate. L'opera targata Guerrilla Games portata su PC da Nixxes ha inoltre raggiunto per adesso un picco di giocatori pari a 25.258, e non è da escludere che possa crescere nelle prossime ore.

Sebbene si tratti di numeri complessivamente buoni, c'è anche da dire che quello di Horizon Forbidden West è solo il settimo miglior lancio di una produzione Sony su Steam, con la seconda avventura di Aloy lontana dai risultati raggiunti da Horizon Zero Dawn Complete Edition, il cui picco è stato di 56.557 giocatori attivi contemporaneamente. Forbidden West è dietro anche a titoli quali Helldivers II, God of War 2018 e The Last of Us Parte I, ma è davanti ad opere come Uncharted Legacy of Thieves Collection e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Di seguito la Top 10 dei picchi d'utenza dei giochi Sony sulla piattaforma di Valve:

Helldivers II - 458.709 God of War 2018 - 73.529 Marvel's Spider-Man Remastered - 66.436 Horizon Zero Dawn Complete Edition 56.557 The Last of Us Parte I - 36.496 Days Gone - 27.450 Horizon Forbidden West Complete Edition - 25.258 Marvel's Spider-Man Miles Morales - 13.539 Uncharted Legacy of Thieves Collection - 10.851 Ratchet & Clank Rift Apart - 8757

Per ulteriori dettagli eccovi l'analisi di Digital Foundry sulla versione PC di Horizon Forbidden West, che evidenza migliorie e similitudini con l'edizione PS5.

