Horizon Forbidden West e le sfide vinte nello sviluppo crossgen: ne parla Guerrilla

Dalle pagine di CNET, Mathijs de Jonge e Michiel van der Leeuw di Guerrilla discutono dello sviluppo di Horizon Forbidden West e delle sfide che la sussidiaria dei PlayStation Studios ha affrontato, e vinto, per realizzare il titolo in crossgen tra PS4 e PS5 nel pieno del lockdown per la pandemia da Coronavirus.

Ad aprire il valzer delle dichiarazioni condivise ai microfoni di CNET ci pensa il Game Director Mathijs de Jonge nel ricordare come "siano già passati quattri anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su Forbidden West ed è fantastico che sia finalmente uscito, date le circostanze uniche che abbiamo dovuto affrontare. Metà dello sviluppo è avvenuto in pieno lockdown, quindi ci siamo dovuti riadattare al lavoro in remoto. Penso che siamo stati molto fortunati nell'avere a disposizione le basi gettate dal primo capitolo, tutto è filato liscio perché sapevamo già cosa volevamo fare e dove volevamo portare la storia del sequel di Zero Dawn".

In qualità di Direttore Tecnico, Michiel van der Leeuw si focalizza invece sulle sfide affrontate da Guerrilla nel concretizzare la visione di Horizon Forbidden West in un contesto di sviluppo compiutamente crossgen: "È stato difficile realizzare un gioco che sfruttasse al massimo le specifiche hardware di PS5 riuscendo, al tempo stesso, a restituire la medesima sensazione con la versione PS4. Ciò significa che abbiamo dovuto creare risorse apposite per la versione PlayStation 5 e queste risorse ci hanno aiutati a inserire molti più dettagli in vari aspetti. Ma anche la versione PS4 vanta delle soluzioni ad-hoc, il fatto è che ci siamo spesi nel testare continuamente il gioco sulle due piattaforme per poi fare revisioni artistiche su entrambe. C'è stato molto lavoro extra ed è stata una novità per il nostro studio, penso però che siamo riusciti a realizzare un gioco in grado di risplendere su entrambe le piattaforme".

Dei tanti interventi suggeriti da van der Leeuw per tarare l'esperienza grafica e ludica di Forbidden West su PS4 e PS5, l'esponente di Guerrilla cita il sistema di caricamento adottato quando Aloy esplora la mappa in volo: il flusso dei dati viene gestito in streaming dall'SSD iperveloce di PS5 ma vanta anche un profilo di ottimizzazione appositamente progettato per gli hard disk di PlayStation 4 e PS4 PRO.

