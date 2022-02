Horizon Forbidden West è solo single player o c'è anche il multiplayer?

Horizon Forbidden West si appresta a fare il suo esordio su PlayStation 5 e PS4 il prossimo 18 febbraio 2022, promettendo di rivelarsi uno dei titoli più interessanti dell'anno. La nuova avventura di Aloy punta a dimostrarsi un'esperienza single player accattivante e coinvolgente, dall'inizio alla fine.

Ma siccome finora non è mai stato trattato l'argomento, viene da chiedersi se Horizon Forbidden West avrà una componente multiplayer o no. In effetti no, il nuovo episodio della saga non includerà alcuna modalità multiplayer al lancio, ed è altamente probabile che non ne riceverà una nemmeno attraverso un futuro aggiornamento. La serie di Horizon nasce come esperienza per giocatore singolo con un focus piuttosto marcato sulla narrativa, e Forbidden West proseguirà su questa strada. Non sembra quindi esserci alcuno spazio per una componente multigiocatore, sebbene non sia da escludere a priori che un domani non arrivi un'espansione, o magari un titolo stand-alone, ambientato sempre nell'universo ideato da Guerrilla ma tutto incentrato sul gioco in rete.



Volete sapere inoltre quante Macchine ci saranno in Horizon Forbidden West? Gli autori non hanno esplicitamente rivelato il numero di creature robotiche presenti all'interno della seconda avventura di Aloy, tuttavia la guida ufficiale del gioco realizzata da Future Press fornisce chiari indizi su cosa aspettarci dal nuovo Horizon anche in termini di nemici da affrontare.