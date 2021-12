Horizon Forbidden West: skill tree e potenziamenti, valanga di dettagli da Game Informer

Sui forum più popolari iniziano a trapelare tutti i dettagli sul reportage di Game Informer su Horizon Forbidden West, l'attesa nuova opera di Guerrilla Games in arrivo su PS5 e PS4 il prossimo 18 febbraio 2022.

Oltre ad aver offerto nuove immagini per Horizon Forbidden West, la nota rivista svela diverse particolarità legate ai contenuti della prossima avventura di Aloy, in particolare per quanto riguarda l'albero delle abilità e i potenziamenti per l'equipaggiamento, come segnalato su Reddit.

Le abilità a disposizione della protagonista possono essere sviluppate attraverso sei strade diverse: Guerriera, incentrata sugli attacchi corpo a corpo; Cacciatrice, utile invece per il combattimento a distanza; Machine Master, specializzata nell'hacking; Sopravvissuta, con un focus sull'energia vitale la ricerca delle risorse; Infiltrata, perfetta per chi predilige l'approccio silenzioso; infine Trapper, che potenzia la capacità di creare trappole. Ciascuno di questi rami gode di proprie abilità specifiche, tra le 20 e le 30 per ognuno di essi.

Oltre a missioni secondarie che offriranno ricompense molto consistenti per renderle più significative sul fronte ludico, molta attenzione è stata rivolta per i potenziamenti, con tanto di officina con cui interagire. Per migliorare ciascuna arma sarà necessario avere a disposizione numerose risorse prese dalle macchine sconfitte nel corso dell'avventura. Alcuni elementi dell'equipaggiamento, come ad esempio l'arco, possono essere potenziati anche per tre volte. Anche i costumi possono essere migliorati tra le 3 e le 5 volte nel corso della partita, migliorando considerevolmente la resistenza di Aloy.

Tra gli altri dettagli emersi, i filmati godono adesso di motion capture ed animazioni facciali ancora più sofisticate, mentre si combatterà più spesso al fianco di NPC rispetto a quanto avveniva nel primo capitolo. Sembra inoltre esserci una sorta di arena da combattimento, definita "Melee Pit", all'interno dei villaggi sparsi lungo il mondo di gioco: qui sarà possibile mettere alla prova le proprie abilità, imparando a mettere in pratica diverse nuove tecniche di lotta.

Horizon Forbidden West si prospetta quindi ancora più ampio e ricco rispetto al predecessore. A febbraio scopriremo ogni segreto dell'ultima fatica firmata Guerrilla.