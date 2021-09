Horizon Forbidden West: Sony cambia idea e offre l'upgrade gratis da PS4 a PS5

A seguito delle dilaganti critiche ricevute dopo l'apertura dei preordini di Horizon Forbidden West, Sony ha fatto un passo indietro per andare incontro alle esigenze e ai desideri dei suoi videogiocatori.

La scelta della compagnia giapponese di non offrire dei piani per l'upgrade di Horizon Forbidden West da PS4 a PS5 (né gratis né a pagamento per gli acquirenti di Standard e Special Edition), aveva fatto storcere il naso a molti giocatori. A fare da cassa di risonanza ai malumori ci ha pensato anche la stampa internazionale, che ha messo in evidenza una discordanza tra i fatti e le dichiarazioni del presidente di Sony Jim Ryan, che l'anno scorso aveva promesso l'upgrade gratis per le esclusive di lancio cross-gen, incluso Horizon Forbidden West.

Adesso è proprio Jim Ryan a fare marcia indietro, annunciando attraverso il PlayStation Blog l'intenzione di offrire l'upgrade gratis per Horizon Forbidden West. "È abbondantemente chiaro che l'offerta che abbiamo annunciato all'avvio dei preordini ha mancato il segno", ha scritto il Presidente nella notte. "L'anno scorso, ci siamo impegnati per offrire upgrade gratuiti per i nostri giochi di lancio cross-gen, incluso Horizon Forbidden West. Nonostante l'impatto della pandemia abbia allontanato Horizon Forbidden West dalla finestra di lancio inizialmente prevista, confermiamo la nostra offerta".

Jim Ryan ha inoltre colto la palla al balzo per delineare dei piani chiari per il futuro, che vedrà l'arrivo su PS5 di un'altra serie di esclusive cross-gen, come God of War 2 e Gran Turismo 7. "Voglio inoltre confermare che d'ora in avanti i giochi cross-gen first-party PlayStation (le nuove uscite per PS4 e PS5), offriranno un'opzione da 10 dollari per l'upgrade digitale da PS4 a PS5. Questo si applicherà al prossimo God of War e a Gran Turismo 7, e a qualsiasi altra esclusiva cross-gen pubblicata da Sony Interactive Entertainment".