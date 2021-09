Horizon Forbidden West, Sony si è contraddetta? Ryan promise l'upgrade gratis

La felicità per l'apertura dei preordini di Horizon Forbidden West è stata parzialmente controbilanciata dai malumori generati dalla scelta di Sony di non offrire l'upgrade gratis da PS4 a PlayStation 5 per gli acquirenti delle edizioni Standard (fisica e digitale) e Special (solo digitale).

Di fatto, solamente coloro che acquisteranno un'edizione a scelta tra Digital Deluxe, Collector's e Regalla avranno accesso al programma Dual Entitlement per scaricare entrambe le versioni di Horizon Forbidden West. Sony non ha previsto neppure un programma di aggiornamento a pagamento sulla falsariga di quello offerto per Ghost of Tsushima Director's Cut.

Scelta che a quanto pare si sarebbe rivelata anche contradditoria. A settembre dello scorso anno, nell'ambito di un'intervista concessa al Washington Post in occasione del reveal della data di lancio e dei prezzi di PS5, il presidente Jim Ryan promise l'upgrade gratis anche per Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man Miles Morales, la cui versioni PS4 erano appena state annunciate.

L'annuncio delle edizioni PS4 di giochi che fino a poco prima erano attesi come dei prodotti unicamente next-gen fece irritare alcuni giocatori, i quali avevano ancora in mente le famose dichiarazioni dello stesso presidente in merito all'importanza delle generazioni. Nel tentativo di tranquillizzare questi ultimi, Jim Ryan dichiarò: "Nessuno dovrebbe rimanere deluso. Le versioni PS5 di quei giochi sono state costruite da zero per sfruttare le nuove funzionalità di PlayStation 5, e abbiamo un percorso di aggiornamento gratuito che permetterà agli utenti PS4 di ottenere le versioni PS5 gratis. Si tratta di dare alle persone delle scelte. Sono piuttosto contento di questa situazione".



Il resto, è storia: Marvel's Spider-Man Miles Morales ha effettivamente concesso l'upgrade gratis da PS4 a PS5, anche nella sua versione Standard (così come Sackboy Una Grande Avventura), Horizon Forbidden West invece no. Evidentemente, nel corso dei mesi Sony ha deciso di cambiare la sua strategia.