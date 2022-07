Horizon Forbidden West: anche Sony ironizza sul corsivo con un divertente meme

Negli ultimi giorni non si parla d'altro che dell'uso del corsivo, un bizzarro modo di parlare dei più giovani che si sta diffondendo grazie all'uso dei social. A pubblicare un simpatico intervento sull'argomento ci ha pensato Sony PlayStation Italia, il cui profilo ufficiale ha diffuso un meme legato a Horizon Forbidden West.

L'immagine in questione ha come protagonista Aloy in un'espressione a metà tra l'arrabbiato e l'incredulo con il sottotitolo "Quando ti parlano in corsivo". Ad accompagnare il meme pubblicato sui social troviamo poi questo divertente messaggio del profilo Facebook italiano di PlayStation:

"Al primo ämïo siamo già fuggiti più a ovest dell'Ovest Proibito #corsivo #HorizonForbiddenWest."

Insomma, la sede italiana del colosso dell'industria videoludica ha deciso di sfruttare la popolarità dell'argomento per scherzarci su e strappare un sorriso a tutti i suoi follower.

