Horizon Forbidden West: Sony rischia la class action per i prezzi del PS Store? I dettagli

Stando a quanto espresso da Hoeg Law, canale specializzato nella giurisprudenza dell'ambito videoludico, Sony potrebbe correre il rischio di incappare in una class action a causa della confusione creatasi tra le varie versioni di Horizon: Forbidden West.

Esistono infatti due Standard Edition digitali differenti dell'attesa avventura targata Guerrilla Games che, seppure praticamente identiche nei contenuti, hanno un costo diverso: per la precisione una versione da 69,99 Euro per PS4 che necessita del download manuale della patch next-gen e una versione da 79,99 Euro per PS5 che invece lo include automaticamente. L'avvocato Richard Hoeg è intervenuto ai microfoni del format "Virtual Legality" e sulle pagine di VGC per spiegare come le informazioni poco chiare fornite dal PlayStation Store sulle differenze tra le varie edizioni possano essere considerate come una pratica commerciale ingannevole, tanto che potrebbero portare ad una class action dei consumatori.

"Le pratiche ingannevoli o sleali dipendono sempre dalla percezione del singolo individuo, quindi posso dire che personalmente ritengo questo genere di cose oltre il limite e a prima vista ingannevoli ma non sono sicuro che il Federal Trade Commission o il giudice la pensino allo stesso modo" ha affermato l'avvocato. "Detto questo, come ho spiegato nel video, potete guardare quello che è stato presentato sul PlayStation Store e credere che le informazioni sul materiale siano stato volontariamente trattenuto e offuscate da Sony e se i giocatori sapessero di poter giocare a Horizon per 60 dollari, molti acquisterebbero questa versione invece di pagare 70 dollari" ha aggiunto Hoeg.

Ovviamente Hoeg ha spiegato che le lamentele di una singola persona difficilmente riuscirebbero a smuovere l'interesse dell'ente regolativo ma l'azione di più utenti potrebbe invece portare ad una vera e propria class action: "Non mi sorprenderei di vedere una querela mossa da uno studio legale e basata su class action o operazioni simili, anche se molto dipende dagli interessi economici dei legali stessi". L'intervento si conclude con un consiglio a Sony: secondo Hoeg il colosso nipponico potrebbe evitare problemi unificando i prezzi delle due versioni di Horizon: Forbidden West.

