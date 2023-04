Horizon Forbidden West sorprende ancora: il Leaplasher sfodera un attacco devastante

Tra le macchine presenti in Horizon: Forbidden West trova spazio anche una creatura ostile ispirata a un canguro e nota come Leaplasher. A distanza di oltre un anno dal lancio del titolo, i giocatori ne stanno scoprendo un potente attacco.

Sui lidi di Reddit, infatti, diversi avventurieri hanno segnalato di essere stati assaliti da Leaplasher particolarmente creativi, che hanno fattor ricorso a una sorta di lazo per attirare a sé Aloy, per poi colpirla. Il video pubblicato da un giocatore - lo trovate in calce a questa news - ha riscosso parecchio interesse nella community di Horizon: Forbidden West, con molteplici utenti che hanno confermato di non aver mai visto in azione l'attacco, nemmeno dopo oltre cento ore trascorse nell'esclusiva Sony. Anche per voi si tratta di una novità o ne eravate già rimasti vittima nel corso delle vostre partite?



Mentre non mancano le scoperte nell'Ovest Proibito di Guerrilla Games, l'avventura di Aloy si appresta a proseguire nell'espansione Burning Shores, presto in arrivo in esclusiva su PlayStation 5. Il DLC è infatti parte della ricca rassegna di nuovi videogiochi in arrivo ad aprile 2023, con debutto atteso per il prossimo mercoledì 19 aprile 2023. L'ampliamento di Horizon: Forbidden West introdurrà nuove aree e personaggi, conservando Aloy come protagonista.