Horizon Forbidden West, è già speed-run: il record mondiale si ferma a 3 ore e mezza

Se utilizzare il viaggio rapido in Horizon: Forbidden West vi sembra un ottimo modo per risparmiare tempo all'interno del titolo, sappiate che c'è anche chi è già andato ben oltre!

A poco più di ventiquattr'ore dal debutto dell'avventura su PlayStation 4 e PlayStation 5, è infatti già tempo di fare i conti con le prime speed-run. Gli appassionati non si sono fatti attendere, mettendo a segno le prime run con una rapidità sorprendente. Tra questi ultimi, spicca "Dot Dot", speedrunner che per il momento detiene il record mondiale relativo alle speed-run su Horizon: Forbidden West.

L'abile giocatore ha impiegato poco più di un giorno per scoprire un'ampia rassegna di scorciatoie ed escamotage, con i quali è riuscito a portare termine il gioco in sole poche ore. Nello specifico, Dot Dot ha impiegato 3 ore, 29 minuti e 34 secondi per raggiungere i titoli di coda di Horizon: Forbidden West. Al momento record del mondo, potete visionare la run completa realizzata dal giocatore grazie al video gameplay che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news. Ovviamente, se avete da poco mosso i primi passi nel titolo Guerrilla Games, vi sconsigliamo di procedere con la visione.



In attesa del prossimo record, ricordatevi di installare la patch 1.4 di Horizon: Forbidden West, ora disponibile su PS4 e PS5.