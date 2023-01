Horizon Forbidden West e Spider-Man giocabili con Afeela, l'EV di Sony e Honda

In occasione dell'annuale edizione del Consumer Electronic Show (CES), Sony e Honda hanno tolto i veli ad Afeela, la prima auto elettrica nata dalla collaborazione dei due colossi nipponici. Oltre a fungere da semplice mezzo di trasporto, il veicolo sarà un vero e proprio centro di intrattenimento.

Proprio come lasciavano intuire le precedenti dichiarazioni di Sony, che anticipava già a novembre di come volessere rendere l'intrattenimento un fattore centrale dell'esperienza offerta dall'auto, L'EV di Sony e Honda consentirà di videogiocare durante gli spostamenti. Durante la presentazione avvenuta durante il keynote del CES 2023, l'azienda ha mostrato alcuni scorci di Horizon Forbidden West, una delle più acclamate esclusive PlayStation, sul display del sedile posteriore di Afeelia, insieme ad una più fugace comparsata di Marvel's Spider-Man.

Izumi Kawanishi, presidente di Sony Honda Mobility, aveva precisato tempo addietro che sarebbe stato "tecnologicamente possibile" offrire intrattenimento videoludico a bordo dell'auto elettrica ideata da dalle due compagnie e che il progetto non vedesse questo tipo di contenuti come un semplice "contorno". Motivo per cui Sony e Honda hanno lavorato a stretto contatto con Qualcomm, Unreal Engine ed Epic Games per rendere Afeela una vera e propria "auto smartphone" e per offrire un'esperienza in Realtà Virtuale mai vista prima d'ora nel settore dell'automotiv.