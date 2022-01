Horizon Forbidden West, spopola il Machine Strike: il mini-gioco apocalittico di Guerrilla

Grazie ad una prova in anteprima di Horizon: Forbidden West condotta dalla redazione internazionale di IGN USA, sono emersi dettagli interessanti su alcune delle caratteristiche del sequel di Horizon: Zero Dawn.

Si è così scoperta la presenza nell'opera di Guerrilla Games di un peculiare mini gioco, caratterizzato da toni alquanto apocalittici. Battezzato dal team di sviluppo come Machine Strike, quest'ultimo vede fronteggiarsi due piccoli eserciti di bio-macchine intagliate nel legno. Queste ultime si muovono all'interno di un tabellone costituito da singole caselle, ognuna delle quali può rappresentare diverse tipologie di terreno.

Come facilmente immaginabile, ciascuna tipologia di macchina di Horizon: Forbidden West potrà trarre vantaggio (o svantaggio) dalla posizione assunta all'interno di questa sorta di strana scacchiera. Per avere la meglio sulla formazione dell'avversario, i giocatori dovranno sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni pezzo del proprio esercito. Ogni piccola macchina, infatti, avrà proprie statistiche in termini di energia, tipologie di attacchi e movimenti. Nel corso della propria avventura nel sequel di Horizon: Zero Dawn, i giocatori potranno conquistare pedine aggiuntive o apprendere nuove strategie, per portare le proprie abilità nel Machine Strike ad un nuovo livello.



Cosa ve ne pare, siete curiosi di poter provare questo nuovo mini gioco confezionato dagli autori di Guerrilla Games?