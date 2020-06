Horizon Forbidden West su PS5: spunta online uno spettacolare artwork, sarà la key art?

Con ancora negli occhi le meravigliose scene del gameplay di annuncio di Horizon Forbidden West su PS5, un artwork apparso in rete ci ricatapulta idealmente nell'universo sci-fi del kolossal a mondo aperto di Guerrilla Games per mostrare quella che, presumibilmente, sarà la key art del titolo.

Il bozzetto in questione, dal formato tipico delle copertine, mostra infatti il logo del nuovo progetto sviluppato dagli autori di Zero Dawn e della serie di Killzone e uno scorcio dello scenario che farà da sfondo alle avventure di Aloy.

Nell'artwork, la cui provenienza deve essere ancora accertata, trovano spazio anche la fiera protagonista dell'IP di Guerrilla Games e un gigantesco cyber-pterodattilo, il tutto immerso in un contesto di gioco che ricrea la costa occidentale degli Stati Uniti e i pilastri del Golden Gate Bridge immersi nella vegetazione.

In calce alla notizia trovate il bozzetto: fateci sapere se lo reputate idoneo per rappresentare la cover ufficiale del sequel di Zero Dawn o se, magari, ritenete che la key art debba prevedere anche altri elementi in rappresentanza del progetto nextgen dei PlayStation Studios. Intanto, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Horizon Forbidden West.