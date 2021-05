Horizon Forbidden West: lo State of Play supera 5 milioni di visualizzazioni, nuovo record

Lo State of Play che ha svelato il primo gameplay di Horizon: Forbidden West continua a macinare numeri da record. Sebbene il team di Guerrilla Games non abbia ancora annunciato una data di uscita ufficiale, la nuova avventura di Aloy sembra proiettata verso il successo.

Dopo aver infranto il record di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore dalla pubblicazione dell'ultimo State of Play, Horizon: Forbidden West continua a registrare numeri da capogiro. Già la scorsa settimana la nuova avventura targata Guerrilla Games aveva infatti superato, in termini di visualizzazioni su YouTube, le più recenti esclusive Sony compresi nomi del calibro di Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima e Demon's Souls. A pochi giorni dallo show il nuovo action RPG che vede come protagonista Aloy ha praticamente doppiato tutti gli altri giochi, raggiungendo e superando quota 5 milioni di visualizzazioni. Insomma, quello di Horizon: Forbidden West si conferma come lo State of Play dedicato ad un titolo first party più visto della storia.

Negli ultimi giorni l'ultima fatica di Guerriglia Games, ed in particolare Aloy, è stata protagonista di una spiacevole polemica sull'aspetto fisico del personaggio principale, parzialmente mutato rispetto a quello del primo capitolo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Horizon: Forbidden West a cura di Giuseppe Arace.