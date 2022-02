Horizon Forbidden West strega John Carpenter: il Maestro dell'Horror omaggia Ashly Burch

Dopo aver discusso del suo amore per Halo Infinite con Elon Musk, il Maestro dell'Horror John Carpenter manifesta tutto il suo entusiasmo per Horizon Forbidden West e si complimenta con la doppiatrice di Aloy, Ashly Burch.

Da sempre appassionato di videogiochi, il regista di film culto come La Cosa, Fuga da New York e Grosso Guaio a Chinatown dimostra ancora una volta di essere un fine conoscitore delle serie videoludiche più moderne e lo fa condividendo, appunto, il suo interesse per Horizon Forbidden West.

Nei giorni che hanno preceduto il lancio del kolossal GDR di Guerrilla, il Maestro dell'Horror ha spiegato ai microfoni di IGN.com di attendere con impazienza il momento in cui avrebbe potuto esplorare l'Ovest Proibito. John Carpenter, che ha compiuto 73 anni a gennaio, ha infatti ricordato che "tra pochi giorni uscirà Forbidden West, il sequel di Horizon Zero Dawn e non vedo davvero l'ora di giocarlo".

A lancio avvenuto, Carpenter si è poi complimentato con Guerrilla e la doppiatrice di Aloy per l'incredibile lavoro svolto: "Ashley Burch trionfa nei panni di Aloy in Horizon Forbidden West, il nuovo, sontuoso ed epico gioco d'azione". La stessa Burch, d'altronde, nei mesi scorsi si disse certa del fatto che i fan avrebbero adorato Horizon Forbidden West perchè "ha tutto ciò che di buono c'era in Zero Dawn, ma in una forma più ampia e migliore".