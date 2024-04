Horizon Forbidden West, successo su PC: è nella Top 10 dei giochi più venduti negli USA

Pubblicato su PC il 21 marzo, Horizon Forbidden West Complete Edition ha ottenuto risultati commerciali soddisfacenti nella sua prima settimana: stando a quanto rivelato dall'analista Mat Piscatella di Circana, infatti, la produzione Sony è nella Top 10 dei giochi più venduti negli USA nella settimana finita il 23 marzo.

Piscatella non rivela con maggior precisione quante copie di Horizon Forbidden West sono state vendute, ma parla in ogni caso di "un altro forte debutto per un gioco Sony su PC" in termini di dollari generati dalle vendite. Il risultato colpisce ancora di più se consideriamo che, come precisato dall'analista nel suo post su Twitter/X, il porting PC della seconda avventura di Aloy non era nemmeno rientrato in Top 100 una settimana prima tramite i pre-order.

Per Sony, Guerrilla Games e Nixxes Software (lo studio che si è occupato del porting su PC) si tratta dunque di un ottimo risultato da incorniciare. In aggiunta i giocatori sono rimasti soddisfatti dalla versione PC di Horizon Forbidden West considerati i numerosi verdetti positivi comparsi su Steam poco dopo l'uscita del gioco, segno di come il lavoro di conversione sia stato realizzato al meglio.

