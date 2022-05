Horizon Forbidden West: svelato il nuovo Nendoroid di Aloy, è adorabile!

Le fucine digitali di Good Smile Company traggono ispirazione dal setting fantascientifico dell'Ovest Proibito per annunciare il nuovo, adorabile Nendoroid di Aloy, l'impavida protagonista di Horizon Forbidden West.

La coraggiosa guerriera del kolossal sci-fi di Guerrilla Games è al centro dell'ultima iniziativa commerciale lanciata dal team di Good Smile su licenza ufficiale dei PlayStation Studios. La nuova action figure dell'azienda americana divenuta celebre per le sue statuette celebrative sui personaggi delle principali serie videoludiche, cinematografiche e televisive immortala Aloy in tutto il suo splendore.

La "reinterpretazione caricaturale" in salsa Nendoroid della protagonista di Horizon Forbidden West vanta numerose personalizzazioni: l'action figure comprende l'apposito piedistallo in plastica trasparente, tre varianti per il volto, il caratteristico Focus, una miniatura dell'Osservatore e delle braccia snodate alle quali aggiungere una lancia, un arco e una freccia.

Il packaging speciale adottato da Good Smile Company consente ai collezionisti di allestire una piccola postazione a tema ispirata alla key art ufficiale di Forbidden West. I preordini della statuetta Nendoroid di Aloy sono aperti: il sito ufficiale di Good Smile ne fissa la commercializzazione per il mese di novembre del 2022, ma solo negli Stati Uniti e in mercati asiatici come il Giappone.

In attesa di ricevere maggiori informazioni sui negozi convenzionati con Good Smile per la rivendita al dettaglio del Nendoroid di Aloy in Europa e, quindi, anche in Italia, vi rimandiamo al video del Set LEGO Collolungo di Horizon Forbidden West.