Horizon Forbidden West: sviluppo accelerato dopo l'ultima patch di Zero Dawn su PC?

Nel messaggio che accompagna le note della patch 1.10 di Horizon Zero Dawn su PC, il team di Guerrilla Games ha inserito una piccola ma significativa indicazione sul percorso di sviluppo intrapreso dalla sussidiaria olandese di PlayStation Studios per dare forma al sequel Horizon Forbidden West su PS4 e PS5.

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, i ragazzi della software house europea non si limitano infatti a sottolineare il loro impegno volto a risolvere i bug riscontrati dall'utenza PC di Zero Dawn ma, guardando al futuro dell'epopea di Aloy, sottolinea come "mentre il nostro team continua a sviluppare Horizon Forbidden West, d'ora in avanti pubblicheremo aggiornamenti meno frequenti per Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC dopo questa patch. Come sempre, continueremo a monitorare i vostri feedback attraverso i nostri canali aperti con la community".

Da qui ai prossimi mesi, quindi, gli sforzi creativi e produttivi di Guerrilla saranno sempre più tesi verso lo sviluppo di Horizon Forbidden West, come suggerito dagli stessi autori olandesi con la loro intenzione di porre fine al supporto post-lancio della versione PC di Zero Dawn (salvo tornarvi in futuro per pubblicare hotfix minori), e quindi con il dirottamento di tutta (o quasi) la propria forza lavoro sul progetto del sequel.

A questo punto non possiamo fare altro se non attendere ulteriori aggiornamenti da Guerrilla e Sony per scoprire, finalmente, quando uscirà Horizon Forbidden West su PS4 e PS5.