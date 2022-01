Horizon Forbidden West: tanti nuovi dettagli su abilità, companion e ricompense

A poche ore dall'arrivo di immagini e video sulle tribù dell'Ovest Proibito, torniamo a parlare di Horizon Forbidden West grazie ad una nuova ondata di dettagli emersi nel corso della serata.

Dall'ultimo numero di Game Informer sono infatti emersi numerosi dettagli non solo sul gameplay ma anche su altre dinamiche di gioco. Si inizia con un piccolo approfondimento sui filmati, i quali, stando a quanto dichiarato, non solo mostrano i muscoli del comparto grafico, ma propongono anche animazioni (incluse quelle facciali) di primo livello e con dialoghi che non deludono. Guerrilla Games ha deciso inoltre di lavorare con grande attenzione al mondo di gioco, il quale dovrebbe dare ai giocatori l'impressione di essere "vivo" grazie ai vari NPC che si sposteranno per i centri abitati e si dedicheranno alle loro attività.

Sulla rivista si è anche parlato dell'albero delle abilità, i cui rami sono dedicati alle differenti specializzazioni: corpo a corpo, trappole, armi a lungo raggio, sopravvivenza/raccolta delle risorse, hacking e furtività. Ciascuna di queste specializzazione dovrebbe proporre dalle 20 alle 30 abilità, le quali permettono di creare tantissime combinazioni diverse. Tra le varie abilità di Aloy troviamo anche la possibilità di effettuare una scansione avanzata dell'ambiente circostante per evidenziare appigli, dettagli su punti deboli e routine dei nemici e risorse da raccogliere. Come ben saprete, anche l'equipaggiamento andrà ad incidere sulle statistiche della protagonista e, per permettere ai giocatori di sperimentare con le build, le ricompense ottenute al completamento delle missioni saranno numerose e generose. Esiste anche un pratico sistema che consente di individuare con grande agilità le componenti necessarie per fabbricare i potenziamenti per le armature di cui abbiamo bisogno.

Tra i vari dettagli emersi sul gioco troviamo anche nuove informazioni sui companion, ovvero le macchine con le quali Aloy può interagire per farle combattere al proprio fianco o per utilizzarle come cavalcature: pare infatti che, rispetto al precedente capitolo, il loro numero sarà più elevato e ci ritroveremo quindi ad interagirvi più spesso.

Vi ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, Sony potrebbe presto annunciare uno State of Play dedicato a Horizon Forbidden West.