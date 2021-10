Horizon Forbidden West: tanti nuovi dettagli su gadget e abilità di Aloy

Il blog ufficiale di PlayStation si è appena aggiornato con una miriade di dettagli riguardante l'arsenale che Aloy potrà utilizzare nel corso dell'avventura di Horizon Forbidden West.

David McMullen, capo progettista sistemi di Guerrilla, ha svelato che Aloy non potrà solo arrampicarsi su ampi tratti di terreno roccioso, ma potrà anche agganciarsi tramite l'ausilio del Rampino ad un gran numero di appigli, così da sfruttare la verticalità della mappa. Dopo una lunga scalata sarà poi possibile planare fino a terra grazie all'Alascudo, una solta di deltaplano in stile Breath of the Wild con il quale scendere dolcemente a terra oppure raggiungere luoghi altrimenti accessibili. Stando alle parole dello sviluppatore, entrambi i gadget possono avere diversi utilizzi in base alla situazione in cui ci si trova. L'Alascudo potrebbe ad esempio essere sfruttato per volare su un avversario e sorprenderlo con un attacco dall'alto, invece il Rampino può servire sia per fuggire dai pericoli che per interagire con lo scenario, magari al fine di distruggere un oggetto e sbloccare un passaggio segreto.

Dennis Zopfi, capo progettista combattimenti di Guerrilla, ha invece parlato delle armi e dell'equipaggiamento della protagonista, i quali possono essere costruiti e potenziati presso i banchi da lavoro, novità di questo secondo capitolo. A quanto pare nel gioco sarà presente anche una sorta di componente ruolistica light grazie alla quale i giocatori potranno sfruttare le sinergie tra i bonus di alcuni pezzi d'equipaggiamento e alcune abilità, così da rendere Aloy ancora più letale. A proposito di letalità, questa volta sia il combattimento ravvicinato che quello a distanza godono della stessa attenzione: Aloy potrà usare abilità speciali per la lancia come l'Esplosione risonante, che permette di infliggere ingenti danni agli avversari, che siano essi macchine o umani, con una devastante esplosione. L'esponente del team di sviluppo ha anche citato le Cariche valorose, 12 diverse abilità che possono essere sbloccate e potenziate un massimo di 3 volte spendendo i punti abilità. Nel post si fa riferimento anche ad una nuova arma, il Lancia-punte, perfetta per i bersagli dalle dimensioni più generose. Chi deve sfruttare i danni elementali può approfittare della Fionda esplosiva, i cui proiettili possono essere anche adesivi, così da colpire aree specifiche di una macchina.

Che si tratti di gadget o armi, infine, sembra che via sia una grande attenzione al DualSense, di cui verranno sfruttati sia il feedback aptico che i grilletti adattivi.

Vi ricordiamo che l'uscita di Horizon Forbidden West è prevista per il 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Avete già visto la splendida statua di Horizon Forbidden West targata Dark Horse?