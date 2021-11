Horizon Forbidden West: tanti nuovi dettagli sui villaggi e sulla mappa

Continua l'ormai tradizionale scoperta di nuovi dettagli su Horizon Forbidden West tramite la pubblicazione di lunghi post sul blog ufficiale PlayStation, che nel corso del pomeriggio ha accolto un articolo dedicato al mondo di gioco e alle tribù che lo popolano.

Attraverso le parole di Espen Sogn, che ricopre il ruolo di capo progettista del mondo vivente per Guerrilla, apprendiamo come gli sviluppatori che si sono occupati di realizzare il setting che farà da sfondo alla nuova avventura di Aloy abbiano lavorato a stretto contatto con il narrative team, così da poter dare vita ad un mondo di gioco perfettamente coerente. Ogni villaggio si incastra perfettamente all'interno della mappa e rispecchia in tutto e per tutto quelle che sono le principali caratteristiche delle tribù che lo abitano. Abbiamo ad esempio i Nora, che non apprezzano la tecnologia e vivono in piccoli gruppi grazie alla caccia. Troviamo poi i Tenakth, clan che vive di guerra e i cui insediamenti sono ricchi di elementi che ce lo ricordano: esplorando uno dei loro villaggi noteremo come ognuno di essi sia intento a prepararsi alla prossima guerra. Altra tribù di cui si parla nell'articolo sono gli Utaru, i quali vivono prevalentemente di agricoltura e nel tempo hanno sviluppato un grande attaccamento alle loro terre. Il post svela anche l'esistenza di un centro abitato molto più grande che prende il nome di Aspracatena: si tratta di un avamposto Oseram di frontiera in cui si rifugiano individui poco raccomandabili e criminali in cerca di soldi facili.

A prescindere da quale sia il luogo visitato da Aloy nel suo viaggio, anche gli NPC avranno comportamenti coerenti con ciò che li circonda e Guerrilla ha investito tempo e risorse nelle animazioni di ciascuno di essi, così da rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente e il mondo più credibile.

Prima di lasciarvi ad un breve filmato di Aspracatena, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un approfondimento sulle incredibili macchine di Horizon Forbidden West.