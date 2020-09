Horizon Forbidden West: da Tequila Works arriva un nuovo animatore dei personaggi

Prosegue spedito lo sviluppo di Horizon Forbidden West per PS5, che si trova in cima alla lista dei desideri di tutti i giocatori intenzionati ad acquistare la console di prossima generazione di Sony fin da quando è stato annunciato lo scorso mese di giugno.

Manca ancora un bel po' di tempo al lancio, fissato nel corso del 2021, e Guerrilla Games continua ad assumere nuove personalità in grado di dare una mano durante la lavorazione. Il prossimo mese il team olandese accoglierà Fede Romero, un animatore spagnolo che si è fatto le ossa in software house come Genera Games, Hampa Studio e MercurySteam (i creatori di Castlevania Lords of Shadow e Raiders of the Broken Planet) prima di approdare in Tequila Works, dove in qualità di Senior Character Animator ha lavorato a Gylt, un'esclusiva per Google Stadia. È stato lui stesso, poche ore fa, ad annunciare che a ottobre comincerà una nuova avventura in Guerrilla Games, dove sarà impegnato nella creazione delle animazioni dei personaggi di Horizon Forbidden West.

Non sappiamo su quali personaggi lavorerà ma, considerata la portata della produzione di Guerrilla Games, siamo sicuri che avrà un bel po' da fare. Horizon Foridden West rappresenta un seguito diretto di Horizon Zero Dawn, prima avventura di Aloy. Il gioco è previsto nel 2021 esclusivamente su PlayStation 5. Chissà se tornerà a mostrarsi domani in occasione dell'atteso PS5 showcase di settembre...