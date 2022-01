Horizon Forbidden West: la Terra sta morendo nello Story Trailer 4K doppiato in italiano

Pochi giorni fa, i ragazzi di Guerrilla Games ci hanno deliziato con un trailer della storia di Horizon Forbidden West, il quale ci ha permesso di fare la conoscenza di una serie di nuovi personaggi, incluso uno interpretato nientepopodimeno che da Carrie Ann Moss, la Trinity di Matrix.

Ebbene, oggi siamo felici di proporvi il medesimo trailer interamente doppiato in lingua italiana! Appena pubblicato dai canali ufficiali di PlayStation, il filmato vede Martina Felli ritornare nel ruolo di Aloy, che nel 2016 l'ha resa incredibilmente celebre tra gli appassionati di videogiochi del Bel Paese. In tempi più recenti, abbiamo potuto riascoltarla anche in Breath of the Wild nei panni di Zelda e in Cyberpunk 2077 nel ruolo di V donna.

In questa nuova avventura, Aloy si reca dell'Ovest Proibito degli Stati Uniti d'America di un futuro lontanissimo, minacciati da una pericolosa piaga. "La Terra sta morendo. Le persone soffrono. Presto, moriranno. Le macchine che dovevano aiutarci sono fuori controllo. Devo riuscire a sistemare le cose, e la risposta si trova nell'Ovest Proibito", afferma Aloy nel trailer che potete ammirare nello splendore del 4K in apertura di notizia.

Manca ormai meno di un mese al lancio di Horizon Forbidden West, fissato per il 18 febbraio su PlayStation 4 e PS5. La macchina del marketing di casa Sony è in pieno movimento e in questi giorni ci ha regalato anche uno speciale sul cast degli attori in lingua originale e un approfondimento sul gameplay di Horizon Forbidden West.