Horizon Forbidden West torna al numero uno in Gran Bretagna

Horizon Forbidden West riconquista la vetta della classifica inglese mentre Xenoblade Chronicles 3 scende al decimo posto con un calo delle vendite pari all'83% su base settimanale rispetto alla settimana di debutto.

Xenoblade Chronicles 3 è il miglior lancio di sempre per la serie in UK, il gioco ha debuttato al primo posto della classifica britannica per poi perdere nove posizioni nei primi sette giorni di presenza sul mercato.

Horizon Forbidden West torna sul gradino più alto del podio grazie alla nuova disponibilità di bundle PlayStation 5 e lo stesso beneficio vale per Gran Turismo 7 che passa dalla posizione numero 13 alla posizione numero 5 con un aumento delle vendite pari al 32%.

Offerte, promozioni e sconti dei rivenditori inglesi hanno permesso a giochi come Battlefield 2042 e Demon's Souls di rientrare in classifica (Top 40) rispettivamente alla posizione numero 24 e 13, entrambi fuori dalla Top 10.

Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe Gran Turismo 7 Minecraft Nintendo Switch Edition F1 22 Leggende Pokemon Arceus Animal Crossing New Horizons Xenoblade Chronicles 3

Da segnalare anche Nintendo Switch Sports e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sul secondo e terzo gradino del podio. In Top 10 trovano spazio anche F1 2022, Minecraft Nintendo Switch Edition, Animal Crossing New Hoizons e Leggende Pokemon Arceus.