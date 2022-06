Horizon Forbidden West torna al numero uno in UK grazie al nuovo drop PS5

Grazie al nuovo drop di PlayStation 5, Horizon Forbidden West riconquista la vetta della classifica inglese con un aumento delle vendite pari al 31% su base settimanale. L'effetto del bundle PS5 è dunque positivo, così come l'arrivo di ulteriore scorte nei negozi inglesi.

Sniper Elite 5, che ha debuttato al primo posto la scorsa settimana, occupa ora l'ottava posizione della classifica dopo un calo nelle vendite pari al 67% nella seconda settimana. Da segnalare anche la ripresa di WWE 2K22 che torna in settimana posizione con vendite in aumento del 365% grazie alle offerte dei Days of Play, con il gioco venduto a meno di 25 sterline su PS4 e PS5, ottimo prezzo per un gioco recente e molto amato dal pubblico.

Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokemon Arceus WWE 2K22 Sniper Elite 5 Minecraft Switch Edition Gran Turismo 7

Sul podio tornano Nintendo Switch Sport e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker mentre FIFA 22 scende al quarto posto con un calo vendite pari al 79% rispetto alla settimana precedente. Si segnala infine l'aumento delle vendite di Mario Kart 8 Deluxe e Leggende Pokemon Arceus, i due giochi Nintendo occupano le posizioni numero 5 e 6 della Top 10 inglese.