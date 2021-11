Horizon Forbidden West: nuovo trailer in arrivo ai Game Awards 2021?

Ai fan non sfugge proprio nulla. Gli sforzi di intere squadre marketing non possono nulla contro l'infallibile spirito d'osservazione di un giocatore in trepidante attesa del suo gioco preferito.

Stando alla scoperta effettuata da un videogiocatore, potrebbe esserci un nuovo trailer di Horizon Forbidden West dietro l'angolo. Aidend95, così si fa chiamare su Reddit, ha notato la presenza di un video nascosto all'interno della playlist dedicata al gioco di Guerrilla Games sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. Come potete vedere anche voi dirigendovi a questo indirizzo, la playlist in questione risulta essere composta da sette video, di cui sei visibili e uno nascosto.

È quindi possibile che Sony si stia preparando a lanciare un nuovo filmato promozionale della prossima grande esclusiva in arrivo su PlayStation 4 e PS5... e quale migliore occasione dei Game Awards 2021 per ottenere la visibilità che merita il nuovo viaggio di Aloy? Geoff Keighley ha promesso un'edizione folle e ricca di annunci, tra i quali Forbidden West farebbe senz'altro la sua figura. Certo, potrebbe anche non significare nulla, ma il tempismo della scoperta non può essere ignorato.

Lo show dei Game Awards 2021 andrà in onda nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, mentre Horizon Forbidden West è atteso sugli scaffali di tutto il mondo per il 22 febbraio 2022.