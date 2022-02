Horizon Forbidden West: tutti i Trofei svelati in anticipo da un leak

Manca pochissimo al lancio di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, il gioco uscirà il 18 febbraio ma il sito PowerPyx ha già svelato l'intera lista dei Trofei del nuovo gioco di Guerrilla Games.

Horizon Forbidden West include 59 Trofei così suddivisi: uno di Platino, uno d'Oro, sette d'Argento e 50 di Bronzo. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e per questo non pubblicheremo la lista dal momento che contiene spoiler, se siete interessati trovate l'elenco completo dei Trofei di Horizon Forbidden West su PowerPyx.

Per ogni Trofeo è presente non solo la tipologia (Argento, Oro, Bronzo) ma anche una breve descrizione dell'obiettivo da raggiungere, proprio queste ultime contengono anticipazioni su trama e meccaniche di gioco, dunque se non volete anticipazioni non aprite il link che trovate qui sopra.

Prima di avventurarvi nell'Ovest Proibito vi invitiamo a leggere il riassunto di Horizon Zero Dawn così da rinfrescarsi la memoria sugli avvenimenti del primo gioco e del DLC The Frozen Wilds. L'avventura di Aloy ha venduto venti milioni di copie su PS4 e PC dal 2017 ad oggi diventando uno dei giochi di punta del catalogo PlayStation Studios, l'attesa per il sequel è alle stelle e tra pochi giorni i possessori di console Sony potranno tuffarsi nuovamente nel mondo di Horizon.