Horizon Forbidden West: Ubisoft omaggia l'esclusiva Sony con uno splendido artwork

Il lancio di Horizon Forbidden West è ormai imminente, e sembra che anche Ubisoft non veda l'ora di mettere le mani sull'ultima fatica di Guerrilla Games. La compagnia d'Oltralpe ha infatti dedicato un magnifico artwork ad Aloy che si appresta ad inoltrarsi nell'Ovest Proibito.

Ubisoft Paris ha pubblicato l'artwork tramite il suo canale Twitter, riuscendo a catturare immediatamente l'attenzione di Guerrilla Games, che peraltro non ha mancato di mandare i sentiti ringraziamenti allo studio francese. L'illustrazione, a cui potete dare uno sguardo in calce, vede Aloy in compagnia di un Rabbid e di altri personaggi iconici della serie di Rayman.

"Ehi Sony, ci viene comunicato che i nostri team non vedono l'ora di giocare Horizon Forbidden West che uscirà domani! Quindi il nostro artista e direttore artistico Cédric Humeau ha voluto rendere omaggio a questo gioco, includendo alcuni dei personaggi che amiamo in studio!", è il messaggio con cui Ubisoft ha rivolto il suo speciale e apprezzato tributo ai ragazzi di Guerrilla. Anche il direttore artistico di Star Renegades ha voluto omaggiare Aloy dipingendola in un demake in pixel art.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire da domani venerdì 18 febbraio in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation. Nel corso di una recente intervista, Guerrilla ha spiegato come è riuscita a far girare Horizon Forbidden West così bene su PS4.