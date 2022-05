Horizon Forbidden West è di nuovo primo in UK grazie al bundle PS5

La scorsa settimana il bundle PS5 Horizon Forbidden West è tornato disponibile in UK e questo ha spinto il gioco ai vertici della classifica inglese: tre mesi dopo il lancio, il gioco di Guerrilla Games si riprende la prima posizione, detronizzando Nintendo Switch Sports.

Horizon Forbidden West torna in vetta grazie ad un aumento delle vendite pari al 94% su base settimanale mentre Nintendo Switch Sports scende alla posizione numero 2 un calo pari al 37% nelle vendite settimanali. Del restock di PS5 beneficiano anche altri giochi PlayStation Studios come Gran Turismo 7 che torna alla posizione numero 10 e Ratchet & Clank Rift Apart che rientra in classifica alla posizione numero 15 con un aumento delle vendite pari al 275%.

L'unica vera grande novità è Vampire The Masquerade Swansong che nella settimana di lancio debutta al ventesimo posto della classifica britannica.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker scende sul terzo gradino del podio seguito da Mario Kart 8 Deluxe e Leggende Pokemon Arceus. Evil Dead The Game esce invece dalla Top 10 e occupa la posizione numero 12 a seguito di un calo delle vendite pari al 51%.