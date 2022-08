Horizon Forbidden West primo in UK, Two Point Campus debutta al secondo posto

Two Point Campus debutta al secondo posto della classifica britannica, il gioco di Two Point Studios e SEGA viene superato solamente da Horizon Forbidden West, titolo che nelle ultime settimane ha visto le sue vendite aumentare notevolmente grazie ai frequenti restock di PS5 nel Regno Unito.

Il risultato di Two Point Campus è sicuramente positivo trattandosi di una produzione a medio budget appartenente ad un genere non troppo mass market, specialmente su console. Il 64% delle copie fisiche sono state vendute su Nintendo Switch, il 19% su PS5, il 12% su PS4 e il 5% su Xbox, dato quest'ultimo che non deve stupire troppo dal momento che il gioco è incluso nel catalogo Xbox Game Pass sin dal day one.

Horizon Forbidden West vede le sue vendite crescere del 35% su base settimanale, da segnalare invece il calo di Xenoblade Chronicles 3 che esce dalla Top 10 (si trova ora alla posizione numero 15) dopo un calo delle vendite pari al 50%.

Horizon Forbidden West Two Point Campus Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Gran Turismo 7 LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Leggende Pokemon Arceus Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition F1 22

Una classifica dunque priva di particolari sorprese, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane con l'arrivo di giochi come Saints Row, Soul Hackers 2 e sopratutto The Last of Us Parte 1.