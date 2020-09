Horizon Forbidden West, Ultimate con remaster di Zero Dawn: le ipotesi della community

L'annuncio da parte di Guerrilla Games di Horizon: Forbidden West è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati che hanno apprezzato le avventure di Aloy su PlayStation 4.

Il gioco è al momento privo di una data di uscita, ma la community è già impegnata in congetture legate a quelle che saranno le modalità di pubblicazione previste da Sony. In particolare, la sempre attiva utenza Reddit ha voluto evidenziare un particolare dettaglio, legato all'assenza di Horizon: Zero Dawn dalla raccolta PlayStation Plus Collection. Una condizione condivisa anche da un altro apprezato titolo PS4: Marvel's Spider Man.

Tale considerazione ha spinto la community a ipotizzare che ad Horizon: Zero Dawn potrebbe essere riservato il medesimo trattamento presentato per le avventure dell'Arrampicamuri Marvel. L'ipotesi, nello specifico, è quella di una Ultimate Edition di Horizon: Forbidden West per PlayStation 5, che includa in esclusiva al suo interno una versione rimasterizzata di Horizon: Zero Dawn. La correlazione è legata, evidentemente, all'operazione che ha visto coinvolta la Ultimate Edition di Marvel's Spider Man: Miles Morales, il cui acquisto è l'unica opzione per avere accesso a Marvel's Spider Man Remastered.



Inutile dire che al momento si tratta soltanto di semplici congetture: nessuna Ultimate Edition di Forbidden West o Remastered di Zero Dawn è infatti mai stata annunciata da Sony e Guerrilla.