Horizon Forbidden West uscirà a fine 2021 su PS4 e PS5? Il chiarimento di Hermen Hulst

Nello speciale del PS Blog con Hermen Hulst, il massimo rappresentante dei PlayStation Studios non si è "limitato" a spiegare che God of War 2 e Gran Turismo 7 usciranno anche su PS4 ma ha anche fornito un nuovo, importante chiarimento sulle tempistiche di sviluppo, e quindi di lancio, di Horizon Forbidden West.

Il dirigente a capo dei team di sviluppo first party di Sony interviene sulla spinosa questione del crunch e della necessità di lanciare nel minor tempo possibile un prodotto ad alto budget come un moderno videogioco. Per Hulst, infatti, "il nostro approccio è quello di non mettere a rischio la qualità. Vogliamo distribuire i giochi completi, di altissima qualità, e per farlo ovviamente non dobbiamo spingere i nostri team a ricorrere al crunch".

Fatta questa dovuta precisazione, Hulst spiega che "al momento abbiamo due grandi videogiochi in sviluppo che sono ad alta vocazione narrativa, ossia Horizon Forbidden West e il prossimo God of War. Per entrambi, lo sviluppo è dettato dal talento e dalle possibilità di entrambi i team, come pure dal tempo di sviluppo trascorso. Per Horizon, pensiamo di essere sulla buona strada per lanciarlo durante le festività natalizie. Ma questo non è ancora del tutto certo e stiamo lavorando il più duramente possibile per confermarlo quanto prima".

Con queste importanti dichiarazioni, il boss dei PlayStation Studios contribuisce a chiarire i dubbi sollevati dalla mancata citazione della finestra di lancio nell'ultimo video gameplay di Horizon Forbidden West mostrato durante lo State of Play di fine maggio.